На конференции НИУ ВШЭ обсудят российскую систему образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» проведет XXIV Ясинскую (Апрельскую) международную научную конференцию. Мероприятие пройдет в Москве с 4 по 14 апреля. На конференции пройдут сессионные заседания, в ходе которых ученые обсудят вопросы российской системы образования, а также образовательные методики и практики.

Эксперты НИУ ВШЭ и Голдсмитса, Университета Лондона 10 апреля выступят на сессии «Трансляционная когнитивная наука: от фундаментальных исследований к образовательной практике». Они расскажут о механизмах работы эмоциональной регуляции и методиках, способных помочь студентам справиться с тревогой перед тестами и улучшить успеваемость. На следующий день состоится сессия «Студенческий опыт в современном университете», в ходе которой эксперты Уральского федерального университета раскроют проблему потребительского отношения студентов к системе высшего образования. Эксперты МГУ и РАНХиГС 12 апреля проведут сессию «Сравнительные исследования образовательной политики» и объяснят, в каких регионах России высшее образование влияет на экономический рост в наибольшей степени.

13 апреля в ходе круглого стола доцент Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Канонир расскажет о психологическом благополучии учащихся на разных уровнях образования. В тот же день состоится другой круглый стол «Образовательные и родительские практики поддержки самостоятельности в дошкольном возрасте», на котором речь пойдет о том, как развить самостоятельность дошкольников и создать им условия для безболезненного перехода из детского сада в школу.

Ранее сообщалось, что в ходе Ясинской международной научной конференции обсудят развитие искусственного интеллекта в России, влияние антироссийских санкций на экономику, проблемы внутренней миграции, меры поддержки семей с детьми, а также развитие малого и среднего бизнеса. В конференции примут участие представители администрации президента, правительства России, а также главы регионов. На сессиях будут присутствовать члены международных организаций и иностранных компаний.