«Москвариум» даст женщинам возможность почувствовать себя в отпуске 8 марта

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

«Москвариум» на ВДНХ

В Международный женский день «Москвариум» на ВДНХ проведет мероприятие «Дорогой, я в отпуске», которое позволит женщинам окунуться в атмосферу отдыха на морском побережье. Днем гости смогут посетить лектории и мастер-классы, включая мыловарение, изготовление украшений из смолы и арома-свечей. Также на территории «Москвариума» будут работать астрологи и психологи, с которыми можно будет проконсультироваться.

После долгой зимы в большом городе каждому хочется отвлечься от суеты и оказаться на отдыхе хотя бы на один день. Команда «Москвариума» совместно с медиабрендом VOICE решили устроить мини-отпуск для девушек и подготовили релакс-программу. Надеемся, наши гостьи смогут насладиться атмосферой морского курорта и получить незабываемые впечатления от этого дня, — рассказали в пресс-службе «Москвариума».

Утром можно будет поприсутствовать на балетной тренировке barre в окружении морских обитателей аквариума. В лектории женщинам расскажут о трендах 2023, а тренер по фейс-фитнесу поделится секретами, как сохранить молодость и красоту. Днем также можно будет сделать экспресс-макияж. В рамках программы будут подготовлены специальные фотозоны с цветочным декором. Кроме того, каждый час в главном морском аквариуме женщин будет поздравлять водолаз с большой праздничной открыткой и букетом роз.

Вечером посетители смогут послушать живую музыку и посмотреть импровизационную комедию в пространстве «Море музыки». Участие в дневной программе бесплатное, а для посещения вечерней нужно приобрести билеты на сайте или в кассах «Москвариума».

Парк развлечений «Остров Мечты» также подготовил специальную программу к Международному женскому дню. Посетителей ждут концертная программа и несколько специально подготовленных фотозон.