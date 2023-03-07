«Остров Мечты» подготовил шоу-программу к 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк развлечений «Остров Мечты»

Гостей парка развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме в Москве 8 марта с 14:00 до 18:00 ждут праздничный концерт и выступления детских творческих коллективов. Посетители увидят обширную шоу-программу на центральной площади Москва в городском променаде парка. Вход на концерт в «Острове Мечты» свободный.

Для зрителей в зоне городского променада парка на центральной площади Москва выступят юные вокалисты, они исполнят популярные отечественные хиты и поздравят посетительниц с Международным женским днем. Кроме музыкальных номеров гости «Острова Мечты» смогут увидеть выступление детского хореографического коллектива, который исполнит классические и современные танцевальные номера.

Посетители смогут сделать красивые фотографии на оборудованных для этого площадках. Специально к Международному женскому дню на площади «Москва» подготовили зеркальную фотозону. Все желающие смогут сфотографироваться в окружении ярких тропических цветов.

Театр имени Пушкин подготовил искрометную постановку к 8 марта. На сцене покажут трагикомедию «Мадам Рубинштейн» с участием Веры Алентовой. Спектакль расскажет историю богатой и влиятельной предпринимательницы Хелен Рубинштейн.