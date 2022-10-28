Лучшие проекты России представят на «Времени инноваций» в декабре Лучшие инновационные проекты и практики России объявят на премии «Время инноваций» 7–9 декабря

Фото: Пресс-служба премии

Продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе XII ежегодной премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных отраслях экономики России. Итоговое мероприятие премии пройдёт 7–9 декабря. Торжественному объявлению и награждению победителей будет предшествовать форум, посвященный обсуждению вопросов и перспектив развития инноваций. Исполнительный директор премии Елена Хомутова отметила важность и критичность внедрения инноваций на российском рынке.

Среди основных номинаций премии: «Импортозамещение: продукт года», «Открытие года», «Компания года», «Техническая инновация года», «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности», «Технологическая инновация года», «ESG-инновация года», «Социальная инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Сервисное решение года».

Инновации — это нескончаемый источник роста. Мы видим актуальным и востребованным решением сосредоточиться на новейших технологиях России, ведь в нашей стране есть отрасли, перспективные с точки зрения развития инноваций. Использование новых технологий в этих сферах станет для нас шагом к глобальным трендам, трансформации и реализации новых методик производства, — сказала Хомутова.

Лауреаты премии «Время инноваций» — лидеры российского рынка, понимающие значимость прогресса и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Среди победителей прошлых лет: «Аэрофлот», «АльфаСтрахование-ОМС», Сбербанк, AEIP, Банк «Санкт-Петербург», Innotech, МАГНИТ, ICL Services, Газпромбанк, BSL, Трансмашхолдинг, Samsung Electronics, «ВТБ Арена».

Гендиректор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский ранее объяснил, почему важно делать акцент на инновационных лекарствах. Он рассказал о новых вызовах для системы здравоохранения, лекарственной безопасности и роли инновационных технологий в фармацевтике.