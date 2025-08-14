Крауд-платформа Фонда Росконгресс объединила 857 идей по темам ВЭФ-2025

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф Фонда Росконгресс собрали 857 предложений по темам X Восточного экономического форума. Их авторами стали 244 пользователя.

Наиболее значимыми направлениями среди тем этого года стали территориальное развитие и туризм, экономический рост, а также транспортная инфраструктура. По результатам анализа всех предложений отберут 25 лучших авторов — они получат приглашение на ВЭФ-2025.

Всего в работе платформы поучаствовали 730 пользователей. В ходе обсуждения опубликованных тем оставили 2400 комментариев и ответов к ним.

Фонд Росконгресс представил деловую программу ВЭФ-2025, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Участники обсудят развитие человеческого капитала, городскую среду, технологические прорывы, международное сотрудничество и многое другое.