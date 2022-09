KION вспомнил героев мемов к выходу сериала «Земля больших возможностей»

Фото: Социальные сети

Веселый молочник — Джастас Уолкер

Джастас Уолкер, или «Веселый молочник», в 2014 году стал героем многочисленных мемов после репортажа «Вестей», где фермер смеялся над людьми, которые потеряли возможность покупать санкционный сыр. Джастас — американец, который переехал в Сибирь с мечтой открыть молочную ферму. О нем недавно сняли мини-сериал «Земля больших возможностей». К его выходу онлайн-кинотеатр KION вспомнил людей, ставших мемами и монетизировавших свою популярность в Сети.

Американский рестлер Джон Сина — герой смешных нарезок с видеоклипом его собственной рэп-песни — также смог реализовать свою популярность в кинематографе. Его можно увидеть в недавнем ребуте «Отряд самоубийц: Миссия навылет», где он сыграл суперзлодея Миротворца.

Мем «Мужик с песком» появился после того, как в 2011 году самарский музыкант Владимир Брест отснял фотосессию для своего альбома «Паранойя». Владимир также попал в кинематограф — его иногда можно увидеть на второстепенных ролях.

Песня What Does The Fox Said норвежского дуэта Ylvis увидела свет в 2013 году, сейчас у клипа более одного миллиарда просмотров. Суть мема заключается в забавных выкриках исполнителей и абсурдном содержании видеоролика.

Мем с одним из популярных во Франции братьев Богдановых набрал популярность в 2020 году. Он заключался в том, что буквально любое событие мировой политики оказывалось частью плана Игоря Богданова, которое он обсуждал с кем-то по телефону.

Фото: Социальные сети Игорь Богданов

Фраза «Catch me outside, how ‘bout dat?» на шоу Dr. Phil сделали Бреголи, ныне известную под рэп-псевдонимом Bhad Bhabie, мировой звездой в 14 лет. Она быстро монетизировала известность, превратившись в хип-хоп-звезду.

