Центрам занятости планируют присваивать условную звездность

Фото: ВНОТ / Росконгресс

На VII Всероссийской неделе охраны труда в Сочи 29 сентября была представлена методология центров занятости. Как сообщалось, с 2023 года центрам занятости планируют присваивать условную звездность — по индексу клиентоцентричности. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Эффективность центров занятости будет оцениваться по 20 показателям в составе пяти групп клиентских ожиданий: дружелюбие и партнерство, полезность, минимизация усилий, адресность, внешний комфорт и удобство. Показатели разрабатывались на основе исследования холдинга «РОМИР», проведенного среди более чем трех тысяч граждан, вне зависимости от того, обращались ли они в центр занятости.

Также в тот день прошла сессия «Открытый микрофон». Представители Минтруда и Фонда социального страхования России ответили на вопросы, которые оставили на сайте ВНОТ. Помимо того, состоялся круглый стол «Роль специалиста по охране труда в ESG-трансформации бизнеса» и отраслевая выставка, в которой приняли участие более 100 компаний. В третий день ВНОТ в общей сложности прошло 36 мероприятий, в которых приняли участие больше 200 спикеров.

Мероприятие продлится до 30 сентября 2022 года. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.

Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова ранее рассказала о том, на какие критерии необходимо обращать внимание при выборе потенциального места работы. Так, следует обратить особое внимание на наличие бонусов, стиль общения в компании и перспективы развития в ней.