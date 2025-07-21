Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 15:05

Бурятия поучаствует в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2025

Фото: Пресс-служба ВЭФ

Бурятия поучаствует с 3 по 9 сентября в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Республика представит свою тематическую экспозицию «Байкал. Бурятия. Код будущего». В нее войдут два павильона, а также уличная выставочная зона и площадка для проведения мастер-классов.

Разработана новая культурная программа, она будет называться «Моя Бурятия» и познакомит гостей ВЭФ с многогранной культурой нашей удивительной республики. Свои красочные номера представят два наших прославленных коллектива — Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» и муниципальный Театр народной музыки и танца «Забава», — рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Павильон Бурятии призван продемонстрировать перспективные направления развития региона, включая экотуризм, цифровые технологии и инновационные решения. Посетителям будут доступны виртуальные туры, образовательные занятия и другие тематические мероприятия.

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет с 3 по 9 сентября в рамках ВЭФ-2025, Амурская область представит крупные инвестиционные проекты и достижения в развитии российско-китайского сотрудничества. Основной слоган региона — «Амурская область — центр российско-китайского сотрудничества».

форумы
выставки
Бурятия
ВЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил в течение года насиловал падчерицу
«Вместе нюхают, избивают детей»: под Мурманском раскрыли банду подростков
Мужчина домогался девочки в российском автобусе
Путин присвоил мужу Собчак звание «Заслуженного деятеля искусств РФ»
Искалеченная в Дубае модель впервые раскрыла имена причастных к трагедии
VK Fest 2025 собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов в пяти городах России
«Никаких затруднений»: в ГД напомнили о пути в Крым на фоне пробок на мосту
Мигрант угрожал сломать ноги школьнику
Китаянка обнаружила на кухне 70 вылупившихся из магазинных яиц цыплят
«Получил подзатыльник»: посол о том, что заставило Зеленского образумиться
В Совфеде дали совет Украине перед переговорами в Турции
Депутаты Госдумы назвали условия для возвращения Booking в Россию
Прокуроры проверят цены в аэропортах на фоне коллапса
«Условия неприемлемы»: в СФ высказались о предстоящих переговорах с Киевом
Раскрыто имя вероятного главы Apple через пять лет
Молодые украинцы провели скандальную выходку в Польше
В соцсетях появилось видео с водителем тонущей маршрутки, переносящим людей
Названо главное условие успешных переговоров России и Украины
Ефремов расстался с женой. История любви актера и Софьи Кругликовой
Жена Бари Алибасова лишилась глаза
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.