Бурятия поучаствует в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2025

Бурятия поучаствует с 3 по 9 сентября в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Республика представит свою тематическую экспозицию «Байкал. Бурятия. Код будущего». В нее войдут два павильона, а также уличная выставочная зона и площадка для проведения мастер-классов.

Разработана новая культурная программа, она будет называться «Моя Бурятия» и познакомит гостей ВЭФ с многогранной культурой нашей удивительной республики. Свои красочные номера представят два наших прославленных коллектива — Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» и муниципальный Театр народной музыки и танца «Забава», — рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Павильон Бурятии призван продемонстрировать перспективные направления развития региона, включая экотуризм, цифровые технологии и инновационные решения. Посетителям будут доступны виртуальные туры, образовательные занятия и другие тематические мероприятия.

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет с 3 по 9 сентября в рамках ВЭФ-2025, Амурская область представит крупные инвестиционные проекты и достижения в развитии российско-китайского сотрудничества. Основной слоган региона — «Амурская область — центр российско-китайского сотрудничества».