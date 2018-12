BBC пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных сотрудников

Британская вещательная корпорация BBCпожаловалась в министерство иностранных дел России на утечку данных сотрудников московского бюро.

По словам главы ВВС Джейми Энгаса, персональные данные сотрудников ВВС в Москве были украдены и опубликованы.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI