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BBC пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных сотрудников

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политика [ версия для печати ]

Британская вещательная корпорация BBCпожаловалась в министерство иностранных дел России на утечку данных сотрудников московского бюро.

По словам главы ВВС Джейми Энгаса, персональные данные сотрудников ВВС в Москве были украдены и опубликованы.

«Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота», - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что корпорацию беспокоит факт раскрытия информации, которая была известна лишь властям РФ.

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично.

Ранее News.ru писал о том, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на действия Лондона в отношении представителей российских СМИ.


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