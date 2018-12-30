BBC пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных сотрудников

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Британская вещательная корпорация BBCпожаловалась в министерство иностранных дел России на утечку данных сотрудников московского бюро.

По словам главы ВВС Джейми Энгаса, персональные данные сотрудников ВВС в Москве были украдены и опубликованы.

«Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота», - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что корпорацию беспокоит факт раскрытия информации, которая была известна лишь властям РФ.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) December 29, 2018

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично.

Ранее News.ru писал о том, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на действия Лондона в отношении представителей российских СМИ.