BBC пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных сотрудников

Британская вещательная корпорация BBCпожаловалась в министерство иностранных дел России на утечку данных сотрудников московского бюро.
По словам главы ВВС Джейми Энгаса, персональные данные сотрудников ВВС в Москве были украдены и опубликованы.
«Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота», - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что корпорацию беспокоит факт раскрытия информации, которая была известна лишь властям РФ.
The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) December 29, 2018
25 декабря поименный список 44 сотрудников московского бюро был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично.
Ранее News.ru писал о том, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на действия Лондона в отношении представителей российских СМИ.