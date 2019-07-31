В среду, 31 июля, в Киеве объявили, что рассчитывают пополнить госбюджет на $5 млрд. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в ответ публично порассуждал об упущенных возможностях. Но не украинцев, а россиян. Станет ли Москва предъявлять Киеву ответные счета?

Когда разваливался Советский Союз, помнится, именно украинцы больше других кричали, что Россия без Украины просто пропадёт. И «кормили» они нас, и «поили». И без чернозёма россияне пропадут, и без самых лучших и современных заводов останутся. ВПК РФ, если бы оказались правы украинские эксперты тех лет, уже давно должен был кануть в Лету. Аналогичную участь предрекали космической отрасли.

Что в итоге? Украинские предприятия массово банкротятся. ВСУ на грани полного краха. Космос для Украины давно и почти полностью закрыт. Авиапромышленность дышит на ладан. Госказна практически пуста, а правительство стоит с протянутой рукой, выпрашивая западные кредиты.

При этом в Киеве продолжают придумывать схемы по выкачиванию миллиардов из «бедной» России. Больше всех чужие деньги не дают покоя украинским энергетикам. В среду пресс-служба украинской госкомпании «Нафтогаз» подала в суд в Гааге очередной иск. На этот раз с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму.

Михаил Шеремет Александр Натрускин/РИА Новости

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов, — говорится в распространённом для СМИ сообщении.

Впрочем, быстрой отдачи от своей инициативы в Киеве явно не ждут. Там сразу уточнили, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

В Крыму не стали отмалчиваться. Там уверены, что «Нафтогаз» не вправе требовать какой-либо компенсации за утрату активов в Крыму. Ведь, по сути, независимая Украина не инвестировала в развитие энергетической отрасли полуострова. Киев просто годами пользовался советским наследием.

На Украине, видимо, не хотят самостоятельно зарабатывать денег, поэтому пытаются стать иждивенцами за счёт России. Относительно «Нафтогаза», то эта компания не вправе требовать какой-либо компенсации за крымские активы, так как, по сути, не инвестировала в развитие энергетической отрасли полуострова и пользовалась инфраструктурой, доставшейся ей в качестве советского наследия, — цитирует РИА Новости Шеремета.

При этом депутат напомнил, что «Нафтогаз» полностью лишил Крым каких-либо дивидендов.

Сегодня Украина должна Крыму за ту недополученную выгоду и упущенные возможности для развития региона, — подытожил Шеремет.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит ли рассчитывать на то, что в Киеве прислушаются к заявлениям из Крыма? Явно нет. Тем более, что у украинских властей сейчас заботы совершенно иного уровня. К примеру, сегодня стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского сильно расстроил его бюст. Он с ужасом отверг подготовленный подарок.

Во время рабочей поездки украинского лидера в Черкассы съемочная группа телеканала «1+1» решила подарить Зеленскому его бюст со следами красной помады от поцелуя автора. Но президент Украины юмора не оценил.

Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно, — отреагировал Зеленский и попросил больше такого не делать.

Лучше бы, честно говоря, он посоветовал украинским чиновникам никогда больше не пытаться залезать в чужой карман. А начать выводить страну из кризиса собственными силами. Об этом ведь сам Зеленский неоднократно говорил на встречах с избирателями. Позабыл, похоже, президент Украины свои предвыборные обещания.