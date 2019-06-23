https://static.news.ru/photo/ad0f7b4c-9587-11e9-8d8b-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Дж. Трамп (справа) встречается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (слева) в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи специально кашлянул рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Давно известно, что американский лидер не выносит, когда при нём кашляют и, по слухам, страдает мизофобией — боязнью бактерий. Несмотря на то, что Трамп ничего не сказал канадскому политику, по его лицу было заметно, как он относится к происходящему, пишет The Independent .

Justin Trudeau coughing in front of Trump in the Oval Office is all you need to see today pic.twitter.com/PrLhuzqbSJ — Scott Dworkin (@funder) 20 июня 2019 г.

Как уже сообщал News.ru, Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Трамп навечно». Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года, и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.