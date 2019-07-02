Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном
Анна Захарченко
02:14, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e9fefe68-9c55-11e9-9cd4-fa163e074e61_1024.jpgФото: President Office/ZUMAPRESS.com
Президент США написал в своём микроблоге, что с нетерпением ждёт встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Трамп отметил, что было бы замечательно встретиться с председателем Госсовета КНДР уже в ближайшие выходные и дополнил, что Ким Чен Ын выглядел очень хорошо и очень здоровым, когда они виделись в прошлый раз. В комментариях к своему твиту американский президент добавил, что команды лидеров государств поработают тем временем над решениями постоянных и долгосрочных проблем.
It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon....
Как писал News.ru ранее, МИД России приветствует встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению сотрудников ведомства, нормализация отношений между двумя государствами является неотъемлемой частью действий по урегулированию проблем Корейского полуострова.