Фото: President Office/ZUMAPRESS.com

Президент США написал в своём микроблоге, что с нетерпением ждёт встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп отметил, что было бы замечательно встретиться с председателем Госсовета КНДР уже в ближайшие выходные и дополнил, что Ким Чен Ын выглядел очень хорошо и очень здоровым, когда они виделись в прошлый раз. В комментариях к своему твиту американский президент добавил, что команды лидеров государств поработают тем временем над решениями постоянных и долгосрочных проблем.

Как писал News.ru ранее, МИД России приветствует встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению сотрудников ведомства, нормализация отношений между двумя государствами является неотъемлемой частью действий по урегулированию проблем Корейского полуострова.

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