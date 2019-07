Трамп отметил, что было бы замечательно встретиться с председателем Госсовета КНДР уже в ближайшие выходные и дополнил, что Ким Чен Ын выглядел очень хорошо и очень здоровым, когда они виделись в прошлый раз. В комментариях к своему твиту американский президент добавил, что команды лидеров государств поработают тем временем над решениями постоянных и долгосрочных проблем.

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon....