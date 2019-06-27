https://static.news.ru/photo/ff1a4316-98f4-11e9-bbc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY 2.0 / International Peace Institute / Geir O. Pedersen, Permanent Representative of Norway to the UN

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен прилететь в Россию на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг, 27 июня, отметив, что в скором времени направится в Дамаск.

Как Турция, которую я посетил недавно, так и Россия, куда я еду на следующей неделе, заверили, что они сохраняют приверженность меморандуму [по зоне деэскалации], – цитирует Педерсена ТАСС .

Он призвал стороны исполнить обещания «на земле» и как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Как писал News.ru, Гейр Педерсон уверен, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Майка Помпео в Сочи в мае дала положительный импульс политическому урегулированию в Сирии.