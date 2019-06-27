Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен прилететь в Россию на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг, 27 июня, отметив, что в скором времени направится в Дамаск.
Как Турция, которую я посетил недавно, так и Россия, куда я еду на следующей неделе, заверили, что они сохраняют приверженность меморандуму [по зоне деэскалации], – цитирует Педерсена
ТАСС.
Он призвал стороны исполнить обещания «на земле» и как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Как писал News.ru, Гейр Педерсон уверен, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Майка Помпео в Сочи в мае дала положительный импульс политическому урегулированию в Сирии.