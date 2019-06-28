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В МИД РФ полагают, что инцидент с высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля относительно России исчерпан. Шеф испанской дипломатии говорил об РФ как о вражеском государстве.

Исходим из того, что инцидент исчерпан, — сообщили РИА Новости в МИД России. В интервью El Periodiсo в мае Боррель отмечал, что Россия вновь заявляет о своём присутствии в мире...