Госсекретарь США Майкл Помпео дал позитивную оценку отношениям Соединённых Штатов и Южной Кореи. По мнению Помпео, они способствуют стабильности, безопасности и процветанию региона.
Приятно быть снова в Сеуле. Наш всеобъемлющий стратегический альянс с Южной Кореей является опорой безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, — написал госсекретарь США в микроблоге Twitter.
Great to be back in Seoul. Our comprehensive strategic alliance with the Republic of Korea is the linchpin for security, stability, and prosperity in the #IndoPacific. pic.twitter.com/u8JX2UrMqf
В субботу, 29 июня, американский лидер Дональд Трамп прилетел в Сеул из Японии, где он участвовал в саммите «Двадцатки». По словам Трампа, в демилитаризованной зоне Корейского полуострова он может встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, писал News.ru. Переговоры могут состояться в воскресенье, 30 июня.