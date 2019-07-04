Мэр Сыктывкара Валерий Козлов уходит в отставку, так как согласился с предложением главы Коми Сергея Гапликова стать представителем республики в Северо-Западном регионе РФ.
По данным Совета города, принять увольнение градоначальника депутаты планируют 5 июня.
Также будет рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности главы Сыктывкара — руководителя администрации, — отметил представитель Совета.
В пресс-службе главы региона уточнили, что своё предложение Гапликов озвучил после того, как как Константин Сапрыкин, возглавлявший представительство Коми последние два года, 23 июня скончался на 60-м году жизни, передаёт «
Ранее News.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку Елену Берсеневу, занимавшую должность замруководителя столичного департамента спорта. Также уволен глава контрактной службы Северного административного округа (САО) Андрей Столяров.