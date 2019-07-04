https://static.news.ru/photo/949410c2-9e3e-11e9-b882-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Козлов Фото: сыктывкар.рф

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов уходит в отставку, так как согласился с предложением главы Коми Сергея Гапликова стать представителем республики в Северо-Западном регионе РФ.

По данным Совета города, принять увольнение градоначальника депутаты планируют 5 июня.

Также будет рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности главы Сыктывкара — руководителя администрации, — отметил представитель Совета.

В пресс-службе главы региона уточнили, что своё предложение Гапликов озвучил после того, как как Константин Сапрыкин, возглавлявший представительство Коми последние два года, 23 июня скончался на 60-м году жизни, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку Елену Берсеневу, занимавшую должность замруководителя столичного департамента спорта. Также уволен глава контрактной службы Северного административного округа (САО) Андрей Столяров.