Медведев расширил санкционный список против Украины

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующее постановление уже подписано.
«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев в Twitter.
Ранее News.ru писал о том, что правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.