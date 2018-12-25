Медведев расширил санкционный список против Украины

https://news.ru/storage/news/3509af24080190a05544515380f2515e/c5ad06a5-663d-49a5-b476-46532e68f179_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующее постановление уже подписано.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске». В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.