Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, — сказал Медведев на встрече в Москве.
Глава правительства подчеркнул, что Москва также ждёт результатов выборов в Верховную раду, и выразил надежду, что новый состав «будет отражать чаяния миллионов граждан Украины».
Медведев также заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога, писал News.ru.