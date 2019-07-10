https://static.news.ru/photo/558de81e-a319-11e9-88a6-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, — сказал Медведев на встрече в Москве.

Глава правительства подчеркнул, что Москва также ждёт результатов выборов в Верховную раду, и выразил надежду, что новый состав «будет отражать чаяния миллионов граждан Украины».

Медведев также заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога, писал News.ru.