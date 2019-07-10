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Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал угрозу руководителя телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии мочиться в вино, поставляемое из Грузии в Россию. По мнению сенатора, теперь грузинам вряд ли стоит ждать спрос на их продукт.

Будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный, — написал парламентарий в Twitter. Ранее Гварамия задался вопросом, неужели Грузии нужно публично заявить, что «Путин...