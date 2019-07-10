Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с украинскими политиками: главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко. Переговоры проходят в штабе партии «Единая Россия».
Медведев заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога.
Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свёрнут. Это неправильно, — сказал Медведев.
Ранее националисты попросили президента Украины Владимира Зеленского арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за попытку провести телемост между российским и украинским каналами, писал News.ru.