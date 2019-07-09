https://static.news.ru/photo/51408f8e-a268-11e9-a0b5-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Слуга народа» Фото: Студия Квартал-95

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский больше похож на экс-главу государства Петра Порошенко, нежели на героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько

Политик убеждён, что от Голобородько, который по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами на Украине, Зеленский взял только лицо.

Я уверен, что в господине Зеленском, как в новом президенте, кто-то продолжает видеть Голобородько. Как могло так произойти, что в человеке, которому оказывали столь высокое доверие, можно было так обмануться, — заявил Медведчук в эфире телеканала Newsone.

Оппозиционный украинский политик подчеркнул, что вся риторика и действия Зеленского всё больше напоминают Порошенко.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киеву и Москве следует продолжить диалог на тему поставок газа, писал News.ru.