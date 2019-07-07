https://static.news.ru/photo/5ed1d50c-a0c1-11e9-8984-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Киеву и Москве следует продолжить диалог на тему поставок газа, поскольку у сторон есть ещё шансы договориться.

Он напомнил, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер говорили о возможности предоставить Украине скидку в 25%. По словам Медведчука, эта позиция была подтверждена и президентом Владимиром Путиным.

Политик отметил, что Киев продолжает изымать российский газ, идущий через территорию Украины в Европу, но оформляет его как реверсный. При этом существует договор о прямых поставках, срок действия которого истекает только 1 января 2020 года, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что украинская компания «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России. При этом её исполнительный директор Юрий Витренко заявил, что украинская сторона потребует от РФ компенсации через международный арбитраж.