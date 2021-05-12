Зюганов с трибуны Думы обвинил Кудрина и Силуанова в «воровской политике»

https://static.news.ru/photo/650a8414-0bff-11eb-9e28-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выступления с думской трибуны глава КПРФ Геннадий Зюганов потребовал уволить министра финансов РФ Антона Силуанова и главу Счётной палаты РФ Алексея Кудрина. Как пишет URA.RU, политик считает, что и Силуанов, и Кудрин являются «наместниками экс-главы правительства РФ Егора Гайдара и его воровской политики».

Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики, — заявил глава КПРФ.

Гайдар в 1990-е годы проводил в России либеральные реформы, отмечает издание. И Зюганов потребовал решить этот «исключительно принципиальный вопрос». Он скорее не финансово-экономический, а вопрос воли, добавил политик.

Мишустин и другие члены правительства не стали комментировать заявление Зюганова, отметив лишь, что они благодарны Силуанову за то, что Минфин сделал всё возможное и невозможное для балансировки бюджетов регионов.

Ранее Мишустин обвинил в жадности некоторых производителей, которые пытались нажиться на продуктах питания первой необходимости. На это ему ответил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он считает, что правительству России нужно заботиться о доходах населения, а не о жадности торговых сетей или производителей.