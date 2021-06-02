Зюганов предупредил Путина об опасности встречи с Байденом

https://static.news.ru/photo/eaeb42c8-c32c-11eb-a198-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов считает, что встречи Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина с президентами США привели к распаду СССР. Также это обернулось экономическим кризисом для страны, так как российские лидеры сдали свои позиции Штатам, пояснил политик в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Одно то, что Путин и Байден будут встречаться в том же самом отеле в Женеве, где встречались Горбачёв и Рейган, а также Ельцин и Буш-старший, не предвещает ничего хорошего. Эти встречи, по мнению лидера КПРФ, привели к тому, что американцы потом с помощью Ельцина развалили страну и поставили российские законы выше союзных.

А уже политическая сдача Ельцина повлекла за собой законодательную и фактическую.

Они тогда притащили к нам декларацию о независимости России, на съезде её пропихнули, а в ней оказался пункт, что законы России выше союзных. Этим ломом ломали всё подряд: и страну, и границы, и души, и семьи. Ещё три закона притащили — о свободе цен и свободе торговли, в результате парализовали производство, — пояснил Зюганов свою точку зрения.

Поэтому, отметил главный коммунист страны, Владимиру Путину на встрече с Байденом «надо держать ухо востро». Но вести переговоры, убеждать, встречаться нужно обязательно, считает глава КПРФ. И при этом Путин должен продолжать свою принципиальную линию, отстаивать национальные интересы.

Как сообщалось ранее, саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.