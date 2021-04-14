Зюганов ответил на слова Жириновского о смене лидера КПРФ

https://static.news.ru/photo/b673fb52-9d16-11eb-b927-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что решение о новом руководителе партии примет съезд. Так он ответил на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского, что у коммунистов сменится лидер.

Ранее Жириновский заявил, что на съезде главным коммунистом страны изберут Юрия Афонина. Зюганова будут рекомендовать, однако тот возьмёт самоотвод, подчеркнул председатель ЛДПР. Об этом ему якобы рассказал сам Зюганов.

Я после отчёта обязан буду выполнить волю партии: изберут в новый состав Центрального комитета — поблагодарю, я верой и правдой служу своей державе и идеалам справедливости, гуманизма и дружбы. Кого выберут новым руководством — это определит съезд, — заявил РИА Новости Зюганов.

Ранее Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Так политик ответил на предложение Минтруда не давать детских пособий «подозрительно бедным».

Он также добавил, что следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», писал NEWS.ru.