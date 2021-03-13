Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых»

https://static.news.ru/photo/2e52d12e-8481-11eb-ab6e-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Так политик ответил на предложение Минтруда не давать детских пособий «подозрительно бедным».

Чиновники решили, что семьям, которые не могут показать ни копейки дохода, а также формально показывают очень низкий доход, и при этом у них есть имущество, нужно отказать в помощи. При этом Минтруд никак не разъяснил, какое отношение к имуществу родителей имеют дети.

Комментируя нелепое по сути предложение, Зюганов заявил, что в таком случае надо прежде всего ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Об этом лидер КПРФ сообщил в своём Telegram-канале.

Предлагаю для начала ввести «повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», — потребовал Геннадий Зюганов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Олег Смолин раскритиковал власти , которые собираются искать «подозрительно бедных», чтобы не начислять им детские пособия. Таких, считает парламентарий, и искать не надо — бедных в России полстраны.