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Участники конференции по безопасности в Мюнхене делают множество громких заявлений, которые не приведут к реальным действиям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на круглом столе форума «Примаковские чтения».

В качестве примера он привёл объявление главой Пентагона Марком Эспером холодной войны Китаю, призывы участников мероприятия к сдерживанию КНР и России и другие подобные заявления. По словам Лаврова, они подходят...