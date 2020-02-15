https://static.news.ru/photo/2225c8c4-4ff9-11ea-95f8-fa163e074e61_660.jpgГеннадий ЗюгановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Принципы строительства коммунизма впервые появились в Нагорной проповеди Иисуса Христа, заявил лидер Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов. Недавно он поддержал идею упомянуть бога в Конституции.
Все основные заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса [в библейском Новом Завете]. Один в один вписаны... Они (советские ценности. — NEWS.ru) продолжали лучшие ценности русского народа, коллективизма, справедливости и уважения к старшим, — заявил Зюганов в комментарии РИА Новости.
Лидер коммунистов ответил депутату Наталье Поклонской, которая противопоставила мораль «уничтожившего традиционные ценности» Советского Союза христианским заповедям, по которым, как считает Поклонская, россияне должны строить семьи.
Зюганов заявил, что СССР создал лучшую в мире систему ценностей, которая помогла стране победить в Великой Отечественной войне, первой отправить человека в космос, создать систему всеобщего образования и дать права женщинам.
Как писал NEWS.ru, ранее Зюганов отметил, что вера «соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы».