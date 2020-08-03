Журналисты предупредили Запад об «августовском сюрпризе» Путина

https://static.news.ru/photo/c7579700-d5b9-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Западным странам следует готовиться к неожиданным внешнеполитическим шагам президента России Владимира Путина. Он может предпринять их в августе, чтобы укрепить свои позиции в стране. Об этом заявили американские журналисты.

По прогнозу Всемирного банка ВВП России в 2020 году снизится на 6%, цены на нефть упали, в России живёт около 18 млн человек за чертой бедности. По мнению американских экспертов, из-за этого российский президент может пойти на неожиданные шаги, чтобы укрепить влияние внутри страны.

В прошлом, когда для Москвы наступали тяжёлые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной, — подчёркивают западные журналисты.

Они отмечают, что Путин может сделать «августовский сюрприз» на фоне серьёзных трудностей в США и разногласий между Вашингтоном и Европой. Аналитики утверждают, что Путин может «поглотить» Белоруссию, в которой близятся «спорные президентские выборы». CNBS отмечает , что в Минске нарастают волнения, а российский президент может выступить в роли «национального освободителя». Журналисты подчёркивают, что властям Белоруссии придётся противостоять желанию России «поглотить» её.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

NEWS.ru писал, что в отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов. Белорусские власти утверждают, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами, которые пройдут 9 августа.