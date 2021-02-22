Жириновский заявил о переносе выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/f7e6086a-7515-11eb-a64d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы в Государственную думу, запланированные на 19 сентября, пройдут досрочно. По его словам, это поможет прекратить полномочия его оппонентов из КПРФ и «Справедливой России».

Я требую прекратить полномочия [депутата от КПРФ] Валерия Рашкина, а потом всей фракции КПРФ. Так же и со «Справедливой Россией». <...> Вообще, выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. 2/3 шугануть, чтобы меньше мусора было, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом ведущий шоу Владимир Соловьёв отметил, что выборы не могут пройти в мае, так как существуют законодательные ограничения. На это Жириновский отметил, что избирательный процесс может состояться в июне.

Политолог Евгений Минченко рассказал журналистам URA.RU, что такой вариант возможен, но в нём нет смысла. По его словам, Жириновский занимается борьбой за кадровый ресурс, сообщая людям, что новые партии не успеют раскрутиться и к ним не стоит уходить.

Ранее делегаты партийного съезда «Справедливой России» единогласно выдвинули кандидатуру главы справороссов Сергея Миронова на пост председателя объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Как писал NEWS.ru, «Патриоты России», которые станут частью партии «Справедливая Россия — За правду», на съезде 22 февраля объявили о своей ликвидации.