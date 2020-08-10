Жириновский выступил в поддержку не успевших проголосовать белорусов

https://static.news.ru/photo/bc3e218a-daf1-11ea-901d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве и раскритиковал действия лидера республики Александра Лукашенко.

Сегодня мы пришли сюда, к зданию белорусского посольства, чтобы выразить своё отрицательное отношение к действиям Лукашенко, — цитирует его РИА Новости.

Политик пояснил, что все, кто 9 августа пришёл к посольству проголосовать на выборах президента республики, должны были получить такую возможность.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек, явившихся отдать свои голоса за кандидатов в президенты Белоруссии на избирательный участок в дипмиссии, не смогли этого сделать. В связи с мерами предосторожности, введёнными на фоне пандемии коронавируса, в зале для голосования мог находиться только один человек. В итоге у посольства собралась очередь из более чем 1,6 тысячи человек. Участок закрылся, в результате чего большей части собравшихся так и не удалось выразить свою волю. Похожая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Киеве.

Как писал NEWS.ru, Жириновский назвал протесты, начавшиеся в Белоруссии после выборов, окончательным поражением Лукашенко. По словам политика, это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих. Лидер ЛДПР также предрёк Лукашенко судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.