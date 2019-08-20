https://static.news.ru/photo/9e050bcc-c3e4-11e9-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упразднить должность мэра Москвы, а также ликвидировать Мосгордуму, чтобы их выборы не нарушали покой города.

По словам политика, «город постоянно гудит» из-за не прекращающихся в нём выборов, так как в Москве размещены два правительства (федеральное и столичное) и три парламента (федеральный, городской и областной). Жириновский подчеркнул, что в столице не должно быть ни мэра, ни Мосгордумы.

Москву нужно объединить с областью и создать Федеральный центр, которым будет руководить министр по делам Федерального центра, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

По мнению политика, недавние акции протеста были организованы спонсорами из других стран, пишет « Свободная Пресса ».

Как ранее писал News.ru, оппозиционеры подали в Москве две заявки на митинги 31 августа. В качестве возможных вариантов проведения протестных акций назывались проспект Сахарова или проспект Мира (в его начале).