Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упразднить должность мэра Москвы, а также ликвидировать Мосгордуму, чтобы их выборы не нарушали покой города.
По словам политика, «город постоянно гудит» из-за не прекращающихся в нём выборов, так как в Москве размещены два правительства (федеральное и столичное) и три парламента (федеральный, городской и областной). Жириновский подчеркнул, что в столице не должно быть ни мэра, ни Мосгордумы.
Москву нужно объединить с областью и создать Федеральный центр, которым будет руководить министр по делам Федерального центра, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.
По мнению политика, недавние акции протеста были организованы спонсорами из других стран, пишет «
Как ранее писал News.ru, оппозиционеры подали в Москве две заявки на митинги 31 августа. В качестве возможных вариантов проведения протестных акций назывались проспект Сахарова или проспект Мира (в его начале).