Жириновский предложил Путину снизить возраст участия в выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.
По его словам, в настоящее время молодёжь другая.
Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: "Вот тут галочку поставьте". Она и ставит, - заявил он во время встречи российского лидера с лидерами думских фракций.
При этом лидер ЛДПР отметил, что в 16 лет многие уже зарабатывает, а иногда, "больше своих родителей", однако голосовать не могут,
Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский заявил, что Россию ждёт белорусский сценарий. По его словам, после нынешних выборов, в которых повсюду победила одна партия, «многих уже тошнит». Он подчеркнул, что в стране 20-й раз подряд правительственная партия получает большинство на выборах, однако на следующий день люди не могут с улыбкой выйти на улицу.
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