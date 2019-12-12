Я и вся партия ЛДПР искренне желаем вам победы на сегодняшних выборах, — написал Жириновский в Twitter.
Сам Борис Джонсон считает парламентские выборы судьбоносным моментом для истории страны.
В нижнюю палату парламента Британии изберут 650 человек. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин. Предварительные опросы говорят о победе тори (42,6%). Именно её и возглавляет Джонсон. Если так, то он без особых проблем сможет провести соглашение с Брюсселем через Палату общин.
Исследование проводила социологическая компания YouGov 11 декабря. Её специалисты считают, что всё равно сохраняется вероятность того, что ни одна из партий не получит большинства. А это грозит сохранением неопределённости по вопросу о Brexit, писал NEWS.ru.