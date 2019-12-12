https://static.news.ru/photo/0f39bff8-1cd8-11ea-84ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону победы на досрочных выборах в парламент.

Политик подчеркнул, что при поддержке населения британский премьер сможет быстро вывести Соединённое Королевство из Европейского союза.

Mr. Prime Minister @BorisJohnson

I and the entire LDPR party sincerely wish you victory in the election today. With the support of people, you will quickly bring Britain out of the European Union! — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 12, 2019

Я и вся партия ЛДПР искренне желаем вам победы на сегодняшних выборах, — написал Жириновский в Twitter.

Сам Борис Джонсон считает парламентские выборы судьбоносным моментом для истории страны.

В нижнюю палату парламента Британии изберут 650 человек. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин. Предварительные опросы говорят о победе тори (42,6%). Именно её и возглавляет Джонсон. Если так, то он без особых проблем сможет провести соглашение с Брюсселем через Палату общин.

Исследование проводила социологическая компания YouGov 11 декабря. Её специалисты считают, что всё равно сохраняется вероятность того, что ни одна из партий не получит большинства. А это грозит сохранением неопределённости по вопросу о Brexit, писал NEWS.ru.