Жириновский назвал Тихановскую ведьмой и призвал повесить её

https://static.news.ru/photo/f6d7d8be-1880-11eb-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: ldpr.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую нужно привезти в Минск и повесить в центре города.

Нужно выкрасть из гостиницы, привезти и повесить в центре Минска, чтоб все видели. Как Столыпин вешал, — заявил политик в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал Тихановскую «стервотной бабёнкой». Жириновский отметил, что прекрасная женщина сидит с мужем и с детьми, а не «шляется по всей Европе» для продажи страны.

Посмотрите на это мерзкое лицо — ведьма, чудовище, — подытожил политик.

Ранее Тихановская заявила, что страны Европы могут предоставить Белоруссии «миллиарды долларов» на поддержку реформ. Это произойдёт, если в республике сменится власть. Экс-кандидат на пост президента рассказала, что проект помощи уже подготовлен Польшей, Румынией и Литвой. Европейские страны поддерживают народ «в борьбе за новую Беларусь», уверена Тихановская. Она напомнила, что против действующего президента страны Александра Лукашенко санкции ввели более 50 государств.

Масштабные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Тихановская призвала жителей страны с 26 октября начать забастовки по всей стране. Она подчеркнула, что белорусам поможет главное мирное оружие — солидарность. Экс-кандидат на пост президента оценила прошедший 25 октября марш оппозиции, подчеркнув, что граждане страны готовы давать слово и отвечать за него.

Как писал NEWS.ru, на нескольких крупных предприятиях в стране начались забастовки против действующей власти. По данным СМИ, рабочие собрались на «Гродно Азот», Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе (МТЗ) и Минском электротехническом заводе.