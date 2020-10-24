Тихановская: в Белоруссии 26 октября начнётся общенациональная забастовка

https://static.news.ru/photo/1980f700-16ed-11eb-90e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская по итогам последнего дня своего ультиматума к главе государства Александру Лукашенко заявила о начале 26 октября общенациональной забастовки.

Белорусы сделают этот шаг. Их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. В этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность, — цитирует Тихановскую в Telegram её пресс-служба.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, политик отметила, что граждане страны готовы давать слово и отвечать за него.

Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — это единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа, — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Как писал NEWS.ru, акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах Белоруссии 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов, писал NEWS.ru.