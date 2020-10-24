Тихановская заявила о готовности Европы дать Минску «миллиарды» на реформы

https://static.news.ru/photo/3df6fd16-16c3-11eb-b47e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: instagram.com/prezident.sveta

Страны Европы могут предоставить Белоруссии «миллиарды долларов» для поддержки будущих реформ в стране, если в республике сменится власть, заявила экс-кандидат в президенты РБ и лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идёт о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси, — заявила она в своём видеообращении.

Женщина отметила, что руководство стран Европы поддерживает народ в «борьбе новую Беларусь». По её словам, свыше 50 государств ввели санкции против действующего лидера республики Александра Лукашенко, «чиновников, тех, кто виновен в избиениях протестующих и фальсификациях на выборах».

Тихановская добавила, что Европа помогает деньгами «политзаключённым, правозащитным организациям, адвокатам, белорусским журналистам и СМИ», чтобы они продолжали работать и проходить реабилитацию после силовых разгонов митингов.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок «народного ультиматума», выдвинутого президенту Александру Лукашенко. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что если требования оппозиции к этому времени не будут выполнены, в стране начнётся забастовка всех предприятий. Главное требование — уход самого Лукашенко с президентского поста, а также освобождение политических заключённых и прекращение «насилия на улицах».

Сам Лукашенко, очевидно, не собирается выполнять эти требования. Утром в воскресенье к центру Минска стали стягиваться силовые подразделения, в течение короткого времени они блокировали центр города. Оппозиционеры, несмотря на это, начали акцию протеста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Он надеется, что столкновения силовиков с протестующими не приведут к кровопролитию и к гражданской войне.