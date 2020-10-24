СМИ: на крупных белорусских предприятиях начались забастовки

https://static.news.ru/photo/b5521756-1759-11eb-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: belnp/vk.com

На нескольких крупных предприятиях в Белоруссии рабочие начали забастовки в знак протеста против действующей в стране власти.

Сообщения о собраниях рабочих поступили с разных предприятий, в том числе с «Гродно Азот», Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского электротехнического завода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на белорусские СМИ.

Отмечается, что на территорию «Гродно Азот» прибыл ОМОН, на предприятии начались задержания участников забастовки. Информации о задержаниях на других производствах в стране пока нет.

На МТЗ рабочие идут колонной по цехам и призывают коллег присоединяться к движению.

Как сообщал NEWS.ru, к масштабным забастовкам в стране призывала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в настоящий момент находящаяся в Литве. Общенациональная забастовка рабочих должна стать итогом ультиматума представительницы белорусской оппозиции президенту страны Александру Лукашенко. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.