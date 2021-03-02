Жириновский назвал способы противостоять антироссийским санкциям

https://static.news.ru/photo/680f3614-7b67-11eb-95b4-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции западных стран в отношении РФ контрсанкциями в сфере торговли. По словам парламентария, у России «много возможностей тоже влиять на них».

Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать. Те же торговые меры, — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он привёл в пример Соединённые Штаты. По словам лидера либерал-демократов, «у них все самолёты остановятся», если Россия решит прекратить поставки необходимого сырья. Кроме того, российские ракеты, как отмечает Жириновский, «уносят их различные космические приборы в космическое пространство».

Как сообщал NEWS.ru, США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее агентство DPA также сообщило, что Евросоюз «в самое ближайшее время» примет санкции в отношении руководителей ряда российских ведомств по этой же причине.