Жириновский: Германию нужно было уничтожить как государство

https://static.news.ru/photo/212a950c-8e88-11eb-a759-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После Первой мировой войны Германию нужно было уничтожить как государство, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Так депутат ответил на упрёк журналиста, который сравнил его риторику с пропагандой Адольфа Гитлера в 1930-х годах в связи с заявлением о необходимости выбора военного пути в конфликте с Европой.

Немцев нужно было вообще как государство уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года, — подчеркнул политик.

Руководитель ЛДПР напомнил, что Германия развязала две мировые войны, где погибли миллионы людей.

А нас унижают за то, что мы спасли мир во Второй мировой войне! — заключил он.

Ранее Жириновский обиделся на шоумена Ивана Урганта, который в телеэфире сравнил с семейной парой его взаимоотношения с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. После этого политик заявил, что намерен добиваться закрытия Первого канала.

Затем Жириновский сообщил, что «уехал закрывать» шоу Ивана Урганта. Выяснилось, что он участвовал в торжественном закрытии шоу.

Вместо юмористического вечернего шоу политик предложил запустить его программу «на бесплатной основе». В качестве варианта названия он предложил «Утро с В.В.Ж.». После этого политик символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а сам Ургант «спустил» флаг шоу с Останкинской башни.