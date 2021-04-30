«Железный занавес опустился»: Киев объявил о начале холодной войны США и РФ

https://static.news.ru/photo/877af7de-aacb-11eb-9155-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия и США дошли до презрительного отношения друг к другу: между странами началась полномасштабная холодная война. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев. Он считает, что фактический разрыв дипломатических отношений между странами означает, что «железный занавес опустился».

В своей колонке для издания «Главред» эксперт перечислил признаки начала холодной войны между Москвой и Вашингтоном:

США сокращают своё посольство и консульства на 75%;

Госдеп рекомендует гражданам США покинуть Россию до 15 июня;

С 12 мая посольство США прекращает выдачу виз россиянам.

Фактически это означает прекращение дипломатических отношений: послов нет, визы не выдаются. Даже во времена первой холодной войны отношения между СССР и США не опускались так низко, — сказал эксперт.

Он окрестил новый виток обострения отношений холодной войной — 2. Отличительной чертой этой войны он называет презрение администрации Джо Байдена к противникам из Кремля и абсолютно такое же отношение команды Владимира Путина к новым лидерам США.

Однако, уверен Головачев, ничего хорошего для Украины в этом противостоянии нет. А тех, кто так считает, он называл «наивными болванами».

Ранее NEWS.ru писал, что специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что Украина сейчас находится в затруднительном положении и её президенту Владимиру Зеленскому нелегко, ведь «на его шее ботинок России». Такое мнение он высказал в передаче «Центральное телевидение» на НТВ. Сюжет передачи был посвящён анонсированной Зеленским встрече с Путиным. Политический эксперт уверен, что она должна состояться, но под присмотром Запада.