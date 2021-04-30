«Ботинок России на шее у Зеленского»: в США высказались о положении Украины

https://static.news.ru/photo/e5599988-4473-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что Украина сейчас находится в затруднительном положении и её президенту Владимиру Зеленскому нелегко, ведь «на его шее ботинок России».

Такое мнение он высказал в передаче «Центральное телевидение» на НТВ. Сюжет передачи был посвящён анонсированной Зеленским встрече с Путиным. Политический эксперт уверен, что она должна состояться, но под присмотром Запада.

Откровенно говоря, Украина права — Киев не может принять никаких политических решений, пока Россия держит свой ботинок на его (президента Зеленского. — NEWS.ru) шее. И это ставит его в затруднительное положение. В его интересах, чтобы за столом переговоров были и другие участники, — сказал он о возможной встрече главы Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, было бы лучше, чтобы встреча политиков проходила при участии Франции, Германии и США. Так Вашингтон «будет уверен, что обсуждения проходят продуктивно».

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с представителями Киева намерен подтвердить поддержку Украины перед лицом российской агрессии.