Госдеп поддержит Украину перед лицом российской агрессии

https://static.news.ru/photo/e3e16bfc-a9ae-11eb-a9a2-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: statephotos/flickr.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с представителями Киева намерен подтвердить поддержку Украины перед лицом российской агрессии. Об этом заявили в Госдепартаменте США, сообщает РИА Новости.

У политика запланирован визит в Киев на 5 и 6 мая, в ходе которого он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках встречи Блинкен подтвердит, что США поддерживают территориальную целостность Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Кроме того, госсекретарь будет поощрять прогресс Украины по части институциональной реформы и борьбу с коррупцией. Это является ключом для обеспечения функционирования демократических институтов в стране, экономического процветания евро-атлантического будущего, отметили в американском ведомстве.

Ранее суверенитет и территориальную целостность Украины поддержал глава НАТО Йенс Столтенберг. В ходе совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой он напомнил, что Альянс ввёл санкции и возле границы России были размещены войска.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналистам, что глава Белого дома Джо Байден заверил Киев в поддержке проводимых реформ. По его словам, в Вашингтоне сообщили, что не оставят страну без поддержки.