Зеленскому предрекли бегство в Россию после закона «Об олигархах»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона «Об олигархах», написал депутат в своём Telegram-канале.

Накануне парламент страны по инициативе президента принял закон «Об олигархах». Теперь СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.

Однако, считает Гончаренко, закон фактически превращает Украину «в монархию под руководством Владимира Первого».

Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский, будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую, — написал Гончаренко.

К тому же, считает парламентарий, закон позволит оказывать влияние на СМИ, чтобы те не писали, как «власть грабит страну».

Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что всё это на Украине не пройдёт и завершится одним — Ростовом, — предупредил депутат.

Законопроект депутаты приняли, отметил Гончаренко, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии. Инициаторы знали, что европейские союзники никогда не пойдут на одобрение такого закона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил работу ООН с «супергероем на пенсии». Дипломат отметила, что украинский лидер не понимает, о чём говорит, путает события, даты.