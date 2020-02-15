https://static.news.ru/photo/a57f6222-4fe8-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Новая власть на Украине делает всё, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, заявил глава государства Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что Киев заинтересован в более активном участии Соединённых Штатов в разрешении ситуации в стране, пишет РИА Новости.

Зеленский выразил надежду на увеличение объёмов военной помощи. Помимо этого, он рассказал о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО и пообещал «полную перезагрузку» этого сектора промышленности.

Также президент анонсировал усиление антикоррупционной политики и проведение ряда реформ и пригласил американских инвесторов на Украину.

Ранее Зеленский встретился в Киеве с группой сенаторов США, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса. Среди прочего украинский лидер и гости из-за океана также обсуждали вопрос расширения помощи Украине в сфере обороны, писал NEWS.ru.

Кроме того, президент Украины пожелал, чтобы местные выборы 2020 года прошли «на всей территории государства», в том числе в Крыму, который в 2014-м стал субъектом РФ.