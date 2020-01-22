https://static.news.ru/photo/220bf02e-3d3f-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает начало работы с Россией в рамках «нормандской четвёрки».

Об этом он сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам политика, некоторые договорённости уже воплотились в жизнь, в частности, обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Мы не смогли пока что полностью прекратить огонь и прекратить терять наших украинцев, — отметил украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что «видит свет» в вопросе полного прекращения конфликта в регионе. Зеленский выразил уверенность в том, что война прекратится в ближайшее время, если этого захотят все стороны.

Я верю в свет, я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля, — поделился президент Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.