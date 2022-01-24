«Ситуация меняется к худшему»: Затулин оценил отставку президента Армении

Отставка президента Армении Армена Саркисяна свидетельствует о том, что политическая ситуация в стране «меняется к худшему», сказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат отметил, что в Армении сохраняется кризисная обстановка, несмотря на всю полноту власти Никола Пашиняна и то, что отношения с Россией развиваются нормально.

Саркисян подал в отставку, так как пытался повлиять на международную политику Еревана, в том числе на сотрудничество с Россией, но реальных возможностей в соответствии с конституцией страны у него не было (Армения — парламентская республика), пояснил Затулин.

Страну будоражат политические кризисы, и хотя, казалось бы, вся полнота власти у команды Пашиняна, но назвать ситуацию стабильной, умиротворённой, ни коим образом нельзя. И, конечно, несмотря на то что российско-армянские отношения развиваются и к ним нет вопросов, касающихся формальных вещей, внутренняя ситуация меняется к худшему, — подытожил парламентарий.

По словам Затулина, в Армении «реализуются прежде подписанные документы, но их реализация наталкивается на острую борьбу, идущую в регионе». Власти Армении оказываются в уязвимом положении, так как Азербайджан закрепляет результаты своей военной и дипломатической победы. Депутат отметил, что в Армении многие, не скрывая, считают, что Россия не оказала помощи Еревану в конфликте вокруг Карабаха.

После новых выборов в Национальном собрании страны президентом Армении станет тот, кого «наметит на эту роль пропашиняновское большинство» — сторонники премьер-министра Никола Пашиняна, уверен Затулин. Он напомнил, что в конце 2021 года в Армении шли дискуссии по поводу конституционной реформы и о возвращении президенту прежних полномочий, возврату к старой схеме управления государством, но всё закончилось ничем.

Реально ни конституционной комиссии, ни какого-то официального проекта изменения действующей конституции не обнародовано, и я не исключаю, что могут быть разные повороты в связи с отставкой президента Армении, может быть новый вариант изменения конституции, но тогда этот этот процесс продлится не один месяц. В этот период, в соответствии с законом, должен исполнять обязанности президента спикер парламента Ален Симонян, — рассказал NEWS.ru депутат.

Отвечая на вопрос об изменениях в российско-армянских отношениях при новом президенте, Затулин объяснил, что всё зависит как раз от полномочий главы государства и от того, будет ли более весомой фигура избранного президента Армении.

23 января Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении. Он заявил, что четыре года обдумывал своё решение. Экс-глава государства связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.