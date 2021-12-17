Замглавы МИД Грушко указал на двойные стандарты НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс, требуя от России отвести войска от границы с Украиной, обижается, когда Москва заявляет о том, что НАТО надо отодвинуть войска от российских границ. По его словам, обижается потому, что считает неправильным ставить под сомнения любые его действия, сообщает РИА Новости.

Вот Альянс требует от нас отвести войска от границ с Украиной. Сам факт того, что НАТО, например, считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО, но когда мы говорим: «Отведите войска от наших границ», НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что Альянс — он сугубо оборонительный, и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО, — отметил Грушко.

Он пояснил, что согласно позиции НАТО, все должны принимать на веру утверждения Альянса, поскольку они якобы верны по определению, и нельзя сомневаться в этом.

Ранее стало известно, что Александр Грушко пояснил позицию России. Она заключается в том, что НАТО не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе. Альянсу придётся делать выбор, отметил дипломат. По его словам, если договориться не получится, то Москва уже обозначила позицию — она перейдёт в режим создания контругроз.