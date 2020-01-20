Как обещал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, законопроект о введении новой должности в Совет безопасности РФ — заместителя главы — будет принят в первоочередном порядке. И нет никаких оснований в этом сомневаться. Собственно, такой шаг объективно вписывается в общее ускорение событий, импульс к которому дало выступление президента с посланием к парламенту страны. Блиц-отставка премьера и всего правительства, появление в течение пары часов кандидатуры нового главы кабинета, быстротечное формирование группы, занявшейся анализом внесения вероятных поправок в конституцию. Голосование по вопросу одобрения всего пакета поправок, который, как говорят, может состояться уже до начала мая. Всё классически описывается известной мыслью о русских, которые долго запрягают, но быстро ездят. Здесь же и законодательное оформление новой должности Дмитрия Медведева в Совбезе.

По имеющейся информации, в новой позиции Медведев займется реформированием всей силовой составляющей государства, её адаптацией к новым реалиям страны. В этой связи утверждают, что у него давно сложились добрые отношения с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. И даже, дескать, можно говорить о некоей связке Патрушев-Медведев. А значит, никаких трений в важном государственном органе в связи с его некоторой реорганизацией возникнуть не может. Всё рассчитано заранее.

Другое дело, что возможны различные оценки нового статуса недавнего премьера. Для одних — его назначение выигрышный ход, который уводит его в некоторую тень от общественной критики. Теперь появилась новая политическая фигура, Мишустин, которая будет притягивать к себе в том числе и общее недовольство. Дмитрий Анатольевич же выиграет время, восстановит свою репутацию, наше общество забывчиво. И в нужный момент явится на публику весь в белом. Недаром его уже льстиво называют вице-президентом, поскольку — сам Совбез возглавляет Владимир Путин. Тем более, что, как утверждают, Медведеву сохраняют его прежние властные атрибуты: охрану и резиденцию Горки 9.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Но есть иная точка зрения. Мол, статус Совбеза пока не претерпел изменений. И неизвестно, в этот ли орган перетечёт, как предполагается, часть компетенции будущего президента. Или всё-таки особые полномочия появятся у Госсовета, который и станет основной контролирующей инстанцией. К тому же, дескать, тот, кто перестает быть первым лицом, пусть даже и в статусе престижного заместителя, это свое политическое лицо и утрачивает. А потому, переход Медведева в Совбез означает его в целом уход на второй политический план. Тем более, как утверждает один из инсайдеров, сам Медведев якобы просил назначить себя руководить «Газпромом». Впрочем, это выглядит банальным вбросом.

Не больше доверия заслуживает и красивая легенда, распространенная некоторыми СМИ о том, что, мол, Медведев решительно попросил об отставке в знак несогласия с планируемой конституционной реформой. Может, ему не по сердцу пришлось возможное удаление из текста основного закона пресловутого словечка «подряд» после упоминания о двух президентских сроках. Все же сразу увидели в такой «ампутации» удар, прежде всего, по интересам Дмитрия Анатольевича, который один президентский срок отбыл. И в будущем смог бы претендовать только на один мандат. Такое обстоятельство снижает, дескать, его шансы на преемничество в глазах политической элиты. Но мы — то понимаем, что Медведев — человек системы и команды. В свое время спокойно ушел из Кремля в пользу Владимира Путина. Он прекрасно понимает эти пресловутые внутриэлитные и внутриклановые правила. Так что, вряд ли получится вылепить из него правительственного диссидента, эдакого нового Бориса Ельцина, восставшего против системы. Хотя, видимо, попытки несколько романтизировать уход Медведева делаться будут. На него ориентировано немало групп влияния и лидеров общественного мнения.

Словом, вокруг имени Дмитрия Медведева все равно завязывается интрига, развязку которой придется ждать, может, еще несколько лет. Если события еще больше не ускорятся.