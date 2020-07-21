Законопроект о регулировании дистанционной работы прошёл первое чтение в ГД

https://static.news.ru/photo/855b4b68-cb59-11ea-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Он дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвящённой особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников.

Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников (в частности, «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко, понятия удалённой и дистанционной работы ко второму чтению документа планируется разграничить.

Дистанционный труд — это фриланс, и для них существует ряд упрощённых подходов, удалённый труд — это работа не на своём классическом рабочем месте, — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Ко второму чтению также планируется ввести понятие «график взаимодействия». Он будет определять время, в которое работник должен оставаться на связи с работодателем. Остальное время является личным временем сотрудника, в которое работодатель не имеет права требовать от него выполнения служебных задач.

Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удалённом режиме и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с принятыми локальными актами организаций и трудовыми договорами.

Документ был подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. В разработке законопроекта активное участие приняло и Министерство труда и социальной защиты, писал NEWS.ru.