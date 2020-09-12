Заход военных кораблей РФ в порты Кипра вызвал озабоченность в США

https://static.news.ru/photo/2d936674-af29-11e9-b2bb-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Michael Gross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ, следующих в Сирию, в порты острова. По его словам, корабли не участвуют в гуманитарных миссиях в этой ближневосточной республике.

Я выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами российских военных кораблей в порты, — цитирует Помпео ТАСС.

Дипломат добавил, что попросил Анастасиадиса учесть озабоченность Вашингтона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепа США Майк Помпео во время визита на Кипр подтвердит поддержку Белым домом урегулирования, направленного на воссоединение острова в качестве двухобщинной федерации. Также будет обсуждаться сохраняющаяся напряжённость в Восточном Средиземноморье и углубление двусторонних отношений.