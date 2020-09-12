Помпео на Кипре подтвердит поддержку воссоединения острова в виде федерации

https://static.news.ru/photo/ab43263a-f50b-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Anna Moneymaker - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Госдепа США Майк Помпео во время визита на Кипр 12 сентября 2020 года подтвердит поддержку Белым домом урегулирования, направленного на воссоединение острова в качестве двухобщинной федерации, передаёт пресс-служба американского ведомства. Дипломат встретится с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и руководителем МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Политики обсудят сохраняющуюся напряжённость в Восточном Средиземноморье и углубление двусторонних отношений, а также поддержку США всеобъемлющего урегулирования, пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Кипр разделился по национальному признаку после турецкого вооружённого вторжения в 1974 году. В результате боевых действий Анкара взяла под контроль 37% Кипра, а юг острова остался под властью Республики Кипр. В 2014 году стороны возобновили переговорный процесс по территориальному вопросу под эгидой ООН, но утверждать об успехе дискуссий ещё рано, так как взаимоотношения между общинами продолжают ухудшаться.

Как ранее писал NEWS.ru, Помпео заявил, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица». В интервью журналисту Бену Шапиро дипломат рассказал об ожиданиях США и ряда стран Европы от Москвы. По словам Помпео, они заключаются в том, что Россия привлечёт виновных к ответственности.