Помпео заявил о большой вероятности причастия России к ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/ae8e1c10-a05f-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица».

В интервью журналисту Бену Шапиро дипломат рассказал об ожиданиях США и ряда стран Европы от Москвы. По словам Помпео, они заключаются в том, что Россия привлечёт виновных к ответственности.

Я думаю, люди по всему миру видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России, — подчеркнул госсекретарь.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Ранее NEWS.ru сообщал, что данные о якобы отравлении оппозиционного политика Алексея Навального новой разновидностью «Новичка» не могут быть правдивыми, так как не было симптомов отравления этим веществом. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.